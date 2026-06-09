Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kanpur kentinde yaşanan sıra dışı evlilik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir adamın, eşinden boşandıktan sonra kayınvalidesiyle evlenmesi, ülkede ve dünyada en çok konuşulan konularından biri oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çiftin mahkeme nikahının ardından birbirlerinin boyunlarına çiçeklerden oluşan geleneksel evlilik kolyeleri taktığı ve nikah belgeleriyle kameraya poz verdiği görülüyor. Kısa sürede viral olan video milyonlarca kişi tarafından izlenirken, olay sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan çift ise evliliklerini savunarak, çevrelerinden ve kamuoyundan destek beklediklerini açıkladı.