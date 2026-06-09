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Dünya Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…
Dünya

Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…

Yeniakit Publisher
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Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…

Eşinden boşandıktan sonra kayınvalidesiyle evlenen Hindistanlı adam, mahkeme nikahının ardından çekilen görüntülerle dünyanın gündemine oturdu. Çiftin çiçek kolyeleri takıp nikah belgeleriyle poz verdiği anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, olay ülkede geniş tartışma çıkardı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kanpur kentinde yaşanan sıra dışı evlilik, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir adamın, eşinden boşandıktan sonra kayınvalidesiyle evlenmesi, ülkede ve dünyada en çok konuşulan konularından biri oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çiftin mahkeme nikahının ardından birbirlerinin boyunlarına çiçeklerden oluşan geleneksel evlilik kolyeleri taktığı ve nikah belgeleriyle kameraya poz verdiği görülüyor. Kısa sürede viral olan video milyonlarca kişi tarafından izlenirken, olay sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara neden oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan çift ise evliliklerini savunarak, çevrelerinden ve kamuoyundan destek beklediklerini açıkladı.

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