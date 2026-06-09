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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Yargı kararıyla yeniden koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geleneksel ve vizyonsuz dış politika çizgisine adeta reset atan, ezber bozan açıklamalarda bulundu. Yıllarca milli çıkarlar çerçevesinde sınır ötesinde yürütülen operasyonlara karşı çıkan bir zihniyetin temsilcisi olan Kılıçdaroğlu, bu kez tarihi gerçekleri itiraf etmek zorunda kalarak şaşırtıcı bir Osmanlı vurgusu yaptı.

Türkiye'nin kabuğuna çekilemeyeceğini ve ecdat yadigarı topraklarda aktif bir rol oynaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ülkenin bekası ve büyümesi için Osmanlı coğrafyasında varlık göstermesinin bir zorunluluk olduğunu açıkça itiraf etti.

"Büyüyerek Gitmek Zorundayız": Sınır Ötesi Varlık İtirafı!

CHP içindeki koltuk kavgaları ve mahkeme süreçleri devam ederken genel merkezden yükselen bu şok çıkış, parti tabanında da şaşkınlıkla karşılandı.

Osmanlı’nın etki alanına ve Türkiye'nin küresel vizyonuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun o ezber bozan ifadeleri aynen şu şekilde:

  • "Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır."

  • "Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı."

Yıllarca yerli ve milli hamleleri eleştiren Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin büyüme vizyonuna ve Osmanlı coğrafyasındaki kaçınılmaz misyonuna hak veren bu sözleri, devletin büyüme stratejisinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu.

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Yorumlar

salona baktı düşündü

dedeleri aklına geldi sonra care osmanlıcılıkta dedi salondakiler hepsi osmanlıcı dolmustu ne yapsın

bahceli ve snıf arkadası idiler

dedeleri dersim ayaklanmasında yekirdağ bölgesine sürülen bir zaza kürt karısımı bir vatnadasımız durumu acı gercekten <bıraksa bıraktırmıyorlar gitse gidemiyor yazık <<cevresini demciler kemalciler sarmıs yazık
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