Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti

Türkiye'nin kabuğuna çekilemeyeceğini ve ecdat yadigarı topraklarda aktif bir rol oynaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ülkenin bekası ve büyümesi için Osmanlı coğrafyasında varlık göstermesinin bir zorunluluk olduğunu açıkça itiraf etti.

"Büyüyerek Gitmek Zorundayız": Sınır Ötesi Varlık İtirafı!

CHP içindeki koltuk kavgaları ve mahkeme süreçleri devam ederken genel merkezden yükselen bu şok çıkış, parti tabanında da şaşkınlıkla karşılandı.

Osmanlı’nın etki alanına ve Türkiye'nin küresel vizyonuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun o ezber bozan ifadeleri aynen şu şekilde:

"Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır."

"Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı."

Yıllarca yerli ve milli hamleleri eleştiren Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin büyüme vizyonuna ve Osmanlı coğrafyasındaki kaçınılmaz misyonuna hak veren bu sözleri, devletin büyüme stratejisinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu.