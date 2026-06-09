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Siyaset AK Partili Belediye Başkanı isyan etti! 'Pazarcılara yenildik'
Siyaset

AK Partili Belediye Başkanı isyan etti! 'Pazarcılara yenildik'

Yeniakit Publisher
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AK Partili Belediye Başkanı isyan etti! 'Pazarcılara yenildik'

AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, pazar yeri düzenlemeleri sırasında PKK tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "Kandil'den bile tehdit ettiler" dedi.

AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, pazar yeri düzenlemeleri sırasında PKK tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "Kandil'den bile tehdit ettiler" dedi.

Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye'de pazar yerlerinin taşınması ve yeniden düzenlenmesi sürecinde PKK tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Yıldırım, tehditlerin Kandil'den geldiğini öne sürerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, pazar yeri düzenlemeleri sırasında yoğun baskılarla karşılaştığını belirterek, "Kandil'den bile tehdit ettiler bu konu ile alakalı." ifadelerini kullandı.

 

Tehditlere rağmen geri adım atmadığını söyleyen Yıldırım, kişisel güvenlik tedbirini ise şu sözlerle anlattı: "Her gün bir Fatiha, 11 İhlas, Ayetel Kürsi okuyorum. Çıkıyorum, benim tedbirim o. Sizden canım gidecekse gitsin."

Pazar yeri düzenlemeleri konusunda vatandaşlardan beklediği desteği göremediğini de ifade eden Yıldırım, "Maalesef halk benim arkamda durmadı. Pazarcılara yenildik. Digorlulara yenildik" dedi.

Yıldırım, söz konusu süreçte kamuoyu desteğinin yetersiz kaldığını savunarak, yaklaşık 5 bin kişilik bir destek oluşmamasından yakındı.

Ümraniye'de yaşanan pazar yeri tartışmasının temelinde ise belediyenin yönetmelikte yer almayan bir devir ücreti talep ettiği iddiası bulunuyor. Bu uygulamaya karşı çıkan pazarcılar süresiz eylem başlatırken, Yıldırım daha önce söz konusu protestoları "kanunsuzluk" olarak nitelendirmişti.

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