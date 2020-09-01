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Dünya Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'de faaliyetlerini kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:07:00 -
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

Türkiye’nin son döndemde Akdeniz ve Suriye’deki meşru ve kritik faaliyetleri birçok ülkenin radarına girmiş durumda. Ankara’nın adımları birçok ülkeyi rahatsız ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan Washington Post gazetesi, Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını ileri seviyeye taşıdığını ve genişlettiğini yazdı.

Yazıda Türkiye’nin Libya’da Hafter-Serrac çekişmesinde kilit rol oynadığını ve savaşın seyrini değiştirdiği belirtilirken, ‘Türkiye, Suriye, Irak, Somali, Katar ve Balkanlar’da önemli adımlar atıyor. Akdeniz ve Ege’de ise devriye atıyor’ denildi.

Türk ordusunun Suriye’de yaptığı operasyonla Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük askeri operasyonu yaptığı belirtildi.

Gazete ayrıca Türkiye’nin Azerbaycan’da askeri hareketliliği olduğu ve Bakü’de bir hava üssü hamlesinin bulunduğunu yazdı.

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