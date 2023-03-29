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Ekonomi Wall Street'te düşüş, Asya'da yükseliş... Dünya piyasaları prim avında
Ekonomi

Wall Street'te düşüş, Asya'da yükseliş... Dünya piyasaları prim avında

Yeniakit Publisher
2023-03-29 10:18:00 -
Wall Street'te düşüş, Asya'da yükseliş... Dünya piyasaları prim avında

ABD'de düzenleyiciler banka çöküşlerini açıklarken Wall Street düşüş gördü. Bugün de Asya piyasaları çoğunlukla yükseliyor. Alibaba teknoloji hisselerine kazanç getirirken Hong Kong hisseleri de yüzde 2 arttı.

Asya-Pasifik piyasaları, Çinli teknoloji devi Alibaba’nın altı işletme grubuna ayrılacağını açıklamasının ardından, Alibaba’nın Hong Kong’da işlem gören hisselerinin açılışta hızla yükselmesiyle günü çoğunlukla yükseldi .

Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 2,16 ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 3,01 arttı. Alibaba hisseleri yüzde 13.7 değer kazandı.

Çin ana karasında, Şanghay Bileşik yüzde 0,1 yükselirken Shenzhen Bileşeni yüzde 0,39 yükseldi.

Avustralya’nın S&P/ASX 200 yüzde 0.23 artışla 7.050.3′te kapandı. Ülkede Şubat ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 6.8 yükselerek beklenenin altında geldi.

Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,16 artışla 27.883,78′de, Topix yüzde 1,21 artışla günü 1.995,48′de tamamladı.
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Güney Kore’de Kospi yüzde 0,37 artışla 2.442,92′den ve Kosdaq yüzde 1,08 artışla 843,94′ten kapattı.

Dün ABD’de teknoloji ağırlıklı Nasdaq yüzde 0,45, S&P 500 yüzde 0,16 ve Dow Jones yüzde 0,12 düştü.

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