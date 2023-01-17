Wall Street’i çökertebilirler!

Böyle bir sonuç, en azından teoride, geçtiğimiz yıl 2008 Küresel Finans Krizi’nden bu yana en kötü yılını geçiren yatırımcıların portföylerini onarmasına yardımcı olacaktı. Ancak borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, bu plan sahadaki gerçeklikle giderek daha fazla çelişiyor gibi görünüyor.

Son birkaç ayda açıklanan ABD ekonomik verileri, enflasyonun ılımlı olduğunu gösteriyor. Amerikan istihdam piyasası sağlam kalmaya devam ediyor ve FED’in en azından 1980'lerden bu yana gerçekleştirdiği en agresif faiz artırımlarına rağmen ABD ekonomisi sağlıklı bir şekilde genişlemeye devam ediyor.

MarketWatch’un haberine göre portföy yöneticileri ve piyasa analistleri bu durumun yılın ilerleyen dönemlerinde piyasalar için sorun yaratabileceğini söylüyor.

İyi haberler kötü haber haline geldi

ABD borsaları hem hisse senetlerinin hem de tahvillerin toparlanmasıyla Ocak ayında güçlü bir başlangıç yaptı. S&P 500 Endeksi cuma günkü kapanış itibariyle yılın başından bu yana yaklaşık %4.2 yükselerek 4.000 puan seviyesine yaklaştı. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri, yaklaşık iki hafta içinde 30 baz puan düşerek %3,505’e geldi.

Düşük getiriler, ABD Doları’nın hızla zayıflamasına neden oldu ve altın gibi diğer güvenli liman varlıklarının cazibesini artırdı. Şubat ayında sona erecek olan altın vadeli işlemleri, cuma günü ons başına 1.900 doların üzerine yerleşti ve sözleşmeler Nisan ayından bu yana en aktif seviyesine ulaştı.

Bununla birlikte, geçen yıl varlık sınıfları arasındaki uzun süredir devam eden korelasyonlara bakıldığında Wall Street'te alışılmadık bir dinamik ortaya çıktığı ve hisse senetleriyle tahvil fiyatlarının aynı anda düştüğü görülüyor. Amerikan ekonomisinin sağlıklı olduğuna dair işaretler olumlu karşılanmıyor. Zira korona virüs pandemisi nedeniyle geçen yıl 40 yılın zirvesine ulaşan enflasyona karşı FED faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltti ve bu agresif politikanın devam edeceğine ilişkin riskler korunuyor. Sonuç olarak hisse senetleri düşerken tahvil getirileri de yükseliyor. (Tahvil fiyatları ve getirileri birbirinin tersi yönünde hareket eder.)

Analistler bu dinamiği ‘iyi haberlerin kötü haber olması’ ifadesiyle açıklıyor. Yani ekonomiye ilişkin ‘iyi haberler’ piyasalar için ‘kötü haber’ anlamını taşıyor. Peki yüksek faiz oranları nedeniyle piyasaların beklediği kötü ekonomik haberler gelmezse ne olacak? Bu yıl bir resesyon gerçekleşmezse ve sadece ekonomide bir yavaşlama olursa, enflasyondaki ılımlılık devam ederse anca yine de inatçı bir şekilde yüksek kalırsa ne olacak?

Cevap hem hisse senetlerinin hem de tahvillerinin bu yıl yeniden satış dalgasına uğrayabileceği yönünde. Zira yatırımcılar böyle bir tabloda yüksek faizlerin daha uzun süre kalacağı beklentilerini fiyatlandırmak zorunda olacak.

Servet danışmanlığı şirketi Beam Capital’ın Portföy Yöneticisi Mohannad Aama, “Bana kalırsa 2023 volatilite yılı olacak. Ekonomi halihazırda beklentilerden daha iyi performans veriyor. Bu da FED’i faiz oranlarını düşürme konusunda daha az teşvik ediyor” ifadelerine yer verdi.

Bir hesaplaşma günü mü geliyor?

ABD ekonomisinde hiçbir şey değişmezse, hisse senetleri de bu yılın ilerleyen zamanlarında sıkıntıya girebilir. Credit Suisse’in Kantitatif Araştırmalar Başkanı ve ABD Hisse Senetleri Baş Stratejisti Jonathan Golub yatırımcıların sonunda FED’in yakın zamanda politikasını değiştirmeyeceği gerçeğiyle hesaplaşmaya zorlanacağını söyledi.

Golub’a göre FED faiz oranlarını düşürecek şekilde pozisyon almayacak zira mal enflasyonu hızlı bir şekilde düşerken ücret enflasyonu ise daha kalıcı olma eğiliminde. İşsizlik düşük kalırken ABD ekonomisi genişlemeye devam ederse FED ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürme baskısını hissetmeyecek.

Golub’un görüşüne göre FED’in iki kez 25 baz puan faiz artırmasının ardından durması halinde hisse senetleri ralli yapacak. Beklentilere göre bu faiz artışlarının ilki şubat ayında ikincisi ise mart ayında gerçekleştirilecek.

Ancak Golub FED’in politika değişikliği yerinde faiz oranlarını 2024’e kadar %5’in üzerinde tutacağını düşünüyor. Söz konusu beklenti Mineapolis FED Başkanı Neel Kashkari’nin yorumlarıyla da uyumlu. Kashkari faizlerin %5,4’e ve belki de daha yükseğe çıkmasını beklediğini söylemişti.

Golub, “FED bu daha yüksek bir rakama ulaşacak, sonra sadece otomatik pilota geçecek. Uzun bir süre faizleri burada bırakacaklar ve bu tablo henüz tam olarak fiyatlandırılmadı. Ancak zaman içerisinde bu da gerçekleşecek” öngörüsünde bulundu.

FED’in yakın gelecekte faiz oranlarını düşüreceği olasılığının abartıldığını düşünen başka analistler de var. Yakın zamanda kendi girişim sermayesini kuran tecrübeli hedge fonu yöneticisi Matt McKenna, “Piyasalar bir umuda tutunmuş durumda. FED’in para politikasını değiştirmesi konusunda neredeyse çaresizler” dedi.

Bu sefer farklı

Piyasalar resesyonun yakın olduğu konusunda neden bu kadar güveniyor. Mizuho Menkul Kıymetler Baş ABD Ekonomisti Steven Ricchiuto yakın zamanda müşterileriyle paylaştığı bir notta bu beklentiyi açıkladı:

“Son altı FED sıkılaştırma döngüsünün beşinde, ekonominin kredi sıkışmasına girmesine bağlı bir resesyon gerçekleşti. FED hızlı bir şekilde politikalarını tersine çevirdi ve bunu politika faizlerinde önemli bir düşüş izledi. Sadece Greenspan yönetimindeki FED’in 1990'ların başındaki önleyici faiz artırımları, son 30 yıldaki bu sıkılaştırma/kredi sıkışıklığı dinamiğinin istisnasıdır."

Yatırımcılar hafta içerisinde ABD ekonomisinin durumu hakkında daha fazla bilgi edinecekler.

ABD Aralık ayı üretici fiyat endeksinde çarşamba günü açıklanacak. Toptan satış fiyatlarının göstergesi, enflasyonist baskıların ne kadar hızlı ılımlılaştığına dair daha fazla bilgi sunabilir. Yatırımcılar ayrıca, Noel tatili döneminde harcamalardaki daralmayı yansıtması beklenen aralık ayı perakende satış verilerine de ulaşacaklar.

Amerikan gayrimenkul piyasası için de kritik bir hafta yaklaşıyor. Perşembe günü yeni ev başlangıç verileri, cuma günü ise mevcut ev satışları rakamları paylaşılacak.