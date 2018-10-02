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Vurulan doktordan kötü haber geldi

İstanbul'da eski hastası tarafından vurulan doktor Fikret Hacıosman'ın beyin ölümü gerçekleşti.

02 Ekim 2018 Salı 15:19
Vurulan doktordan kötü haber geldi

Bahçelievler’de özel bir hastanenin Psikiyatri bölümünde görevli uzman doktor Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Saat 12.30 sıralarında hastanede gerçekleşen olayda başından vurulduğu belirtilen Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serhat Tunçdemir’in Mart ayından beri tedavi gördüğü, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi gördüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:19
  1. Fikret Hacıosman

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