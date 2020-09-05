  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı
Dünya

Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan-Kosova-İsrail anlaşmasında Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağı açıklamasını ilk defa duyan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in bahsedilen maddeyi arayıp Sırp yetkiliye bakması gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:22:00 -

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında, Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını belirten Başkan Trump'ın konuşması sırasında, Vuciç'in anlaşma metnine bakıp maddeyi araması ve ardın sağına dönerek Sırbistanlı yetkileye bakması akıllara böyle bir anlaşma imzalanmadı ya da Vuciç'in neye imza attığını bilmediği tartışmasına yol açtı.

Amerikan medyasında yer alan haberlede ise Sırbistan'ın anlaşmaya ara buluculuk yapan ABD yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydeden Türk Dışişleri Bakanlığı, bütün ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da zorlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan’a ters köşe! Rus Büyükelçiliği’nden beklenmedik Türkiye cevabı
Dünya

Yunanistan’a ters köşe! Rus Büyükelçiliği’nden beklenmedik Türkiye cevabı

Türkiye’nin NAVTEX ilan etmesi sonrası kuduran Yunan yorumculara bir darbede Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nden geldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Yıldırım Operasyonları kapsamında 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi...
Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı
Ekonomi

Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı

Vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor... Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları h..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı