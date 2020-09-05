Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında, Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını belirten Başkan Trump'ın konuşması sırasında, Vuciç'in anlaşma metnine bakıp maddeyi araması ve ardın sağına dönerek Sırbistanlı yetkileye bakması akıllara böyle bir anlaşma imzalanmadı ya da Vuciç'in neye imza attığını bilmediği tartışmasına yol açtı.

Amerikan medyasında yer alan haberlede ise Sırbistan'ın anlaşmaya ara buluculuk yapan ABD yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydeden Türk Dışişleri Bakanlığı, bütün ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da zorlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet etti.