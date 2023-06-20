Volkan Demirel Fenerbahçe’yle anlaşmak için İstanbul’da! İşte o açıklama
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör bilmecesi sona erdi. Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör bilmecesi sona erdi. Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona erdi. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışı yılan hikayesine dönen Fenerbahçe nihayet mutlu sona ulaştı.
ALİ KOÇ İPUCUNU VERMİŞTİ
Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, ”Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan iki Türk hoca öne çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak” ifadelerini kullanan Ali Koç yeni teknik direktör konusunda ipuçları verdi.
Gündeme İsmail Kartal, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri gelse de Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için Volkan Demirel’le her konuda anlaşma sağladı.
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