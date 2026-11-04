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Avrupa Ulaştırma Bakanı 69 kişinin öldüğü tren kazasının ardından istifa etti
Avrupa

Ulaştırma Bakanı 69 kişinin öldüğü tren kazasının ardından istifa etti

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Ulaştırma Bakanı 69 kişinin öldüğü tren kazasının ardından istifa etti

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Toledo yakınlarında 69 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren kazasının ardından istifa ettiğini Meclis Daimi Komitesi'nde açıkladı. Kazadaki doğrudan sorumluluğu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın görevinden ayrılması gerektiğini belirten Puente, 29 Kasım'da yapılacak seçimlerde aday olmayacağını da duyurdu. İspanya'da son bir yıl içinde yüksek hızlı tren hatlarında iki büyük kaza yaşanmıştı.

Bakan Puente, İspanya Temsilciler Meclisi Daimi Komitesi'nde 28 Ekim'de Toledo yakınlarında iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 69 kişinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladığı sırada istifa kararını açıkladı.

"SİYASİ ONUR VE EMPATİ İLE HARAKET EDİYORUM"

Konuşmasında kararın gerekçelerini "siyasi onur", "tutarlılık" ve "mağdurlarla empati" kelimeleriyle özetleyen Puente, doğrudan kişisel bir sorumluluğu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu denli ağır faciaların ardından bir bakanın görevine devam etmesinin doğru olmadığını vurguladı.

İstifasıyla birlikte siyasi geleceğine dair kararı da kamuoyuyla paylaşan Puente, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Valladolid aday listesinin başında yer almayacağını ve adaylığını geri çektiğini kaydetti.

 

BİR YILDA İKİNCİ BÜYÜK FACİA

İspanya'da yüksek hızlı tren hatlarında yaşanan son kaza, aynı koridorda kısa süre içinde gerçekleşen ikinci felaket oldu. Geçen ocak ayında ülkenin güneyindeki Adamuz bölgesinde meydana gelen bir başka demir yolu kazasında 46 kişi hayatını kaybetmişti. İki kaza sonrasında koalisyon ortağı parti ile muhalefet kanadından Bakan Puente'ye yönelik istifa çağrıları yükselmişti.

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