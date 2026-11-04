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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İki günde 18 maç oynanacak
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İki günde 18 maç oynanacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İki günde 18 maç oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi bugün açılacak. Tek temsilcimiz Beşiktaş yarın akşam İskoçya ekibi Celtic ile deplasmanda oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, bugün ve yarın yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın saat 23.00'te Celtic Park Stadı'nda İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak.

Ligde dördüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

Bugün:

18.30 Rennes (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

Yarın:

20.45 Milan (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Bournemouth (İngiltere)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Salzburg (Avusturya)

20.45 Crystal Palace (İngiltere)-Hoffenheim (Almanya)

20.45 NEC Nijmegen (Hollanda)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Lillestrom (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Beşiktaş

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya)

23.00 Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya)

23.00 Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan)

23.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan)

UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

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