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Gündem Durakta dehşet! Oturan 3 gencin yanına gelip hepsini kurşun yağmuruna tuttular
Gündem

Durakta dehşet! Oturan 3 gencin yanına gelip hepsini kurşun yağmuruna tuttular

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Durakta dehşet! Oturan 3 gencin yanına gelip hepsini kurşun yağmuruna tuttular

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir otobüs durağında oturan 3 genç, yanlarına gelen kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ayaklarından ve bacaklarından vurularak yaralanan gençler hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta gece saat 01.15 sıralarında otobüs durağında oturan L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25) isimli gençlerin yanına gelen Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan L.K. ayağından, B.C.T. iki ayağından, K.N.C. ise sol ayak bileğinden yaralandı.

Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.Ş., B.Ş. ve yanlarındaki diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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