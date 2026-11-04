Durakta dehşet! Oturan 3 gencin yanına gelip hepsini kurşun yağmuruna tuttular

Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta gece saat 01.15 sıralarında otobüs durağında oturan L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25) isimli gençlerin yanına gelen Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan L.K. ayağından, B.C.T. iki ayağından, K.N.C. ise sol ayak bileğinden yaralandı.

Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.Ş., B.Ş. ve yanlarındaki diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.