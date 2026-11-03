15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini 15 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, "Pişman değilim" ifadesini kullandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Tacin Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.
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