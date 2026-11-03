  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla sınırında paniğe neden oldu Devlet Bahçeli'nin acı günü: Ablası hayatını kaybetti Türkiye'nin yerli motoruna Güney Kore'den yoğun ilgi! Başkan Erdoğan duyurdu Türk futbolunda Fatih Altaylı'dan deprem etkisi yapacak bomba iddia! Bunlar doğru mu Hacosmanoğlu? Sanchez tokat gibi cevap verdi: İspanya, Washington veya Tel Aviv'den değil, İspanya'dan yönetilir! Gazze kan ağlıyor, batı cadılar bayramı kutluyor! İnsanlık bu manzaraya nasıl sessiz kalıyor? Ekosistem herkesi çarpmış: O iş kolay! 3.5 milyon dolar rüşveti tek bir valizde teslim ettim Rusya’da gece yarısı nükleer alarm! 33 bölgeye aynı mesaj gönderildi PKK, Karaçok Dağı’ndan çekildi! Kontrol Irak ordusu ve Peşmerge’ye geçti
Yerel 15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'
Yerel

15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
15 bıçak darbesiyle eski eşini katleden şahıs; 'Pişman değilim'

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini 15 bıçak darbesiyle katleden şahıs adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, "Pişman değilim" ifadesini kullandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Tacin Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 bıçak darbesiyle bıçakladı. Yeşildağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından evden çıkan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis ekipleri katil zanlısı Osman O.'yu gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Hiçbir şekilde pişman değilim bana ihanet ettiği için öldürdüm" dedi.

Uzun sürecek iddiası! Katil İsrail, İran'a saldırmaya hazırlanıyor
Uzun sürecek iddiası! Katil İsrail, İran'a saldırmaya hazırlanıyor

Gündem

Uzun sürecek iddiası! Katil İsrail, İran'a saldırmaya hazırlanıyor

İşgalci rejimin Meclisi'nde siyaset karıştı: Eli kanlı katil Netanyahu'ya büyük tokat
İşgalci rejimin Meclisi'nde siyaset karıştı: Eli kanlı katil Netanyahu'ya büyük tokat

Dünya

İşgalci rejimin Meclisi'nde siyaset karıştı: Eli kanlı katil Netanyahu'ya büyük tokat

Katliamcı terör devleti ateşkese rağmen durmuyor! Bebek katilleri bir kez daha silahsız masumları hedef aldı!
Katliamcı terör devleti ateşkese rağmen durmuyor! Bebek katilleri bir kez daha silahsız masumları hedef aldı!

Gündem

Katliamcı terör devleti ateşkese rağmen durmuyor! Bebek katilleri bir kez daha silahsız masumları hedef aldı!

İHH, Cenevre’deki AidEx Fuarı’na katıldı
İHH, Cenevre’deki AidEx Fuarı’na katıldı

Aktüel

İHH, Cenevre’deki AidEx Fuarı’na katıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23