Alabara: Baskılara karşı risk alıp fedakarlık yaptı… Kalıcı barış için Paşinyan'ın eli havada bırakılmamalı

Akşam Yazarı Yusuf Alabarda; “Karabağ zaferi, ABD, Fransa, Rusya ve İran gibi bölgesel ve küresel aktörlerin tüm direncine ve denklemlerine rağmen sahada kazanıldı. Ancak askerî zaferlerin kalıcı bir barışa ve bölgesel refaha dönüşebilmesi, onların iktisadi ve lojistik ayağının doğru inşa edilmesine bağlı” dedi.

“PAŞİNYAN RADİKAL BİR FEDAKARLIK YAPMIŞTIR”

Alabarda sözlerinin devamında; “İşte şimdi o zaferin en somut ekonomik karşılığı olan Zengezur Koridor'u kâğıt üzerindeki bir vizyondan sahaya iniyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, bütçe görüşmelerinde Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası'nın (TRIPP) uygulanmasına fiilen başlandığını duyurması bu açıdan kritik bir eşiktir. Erivan yönetimi, demiryolu, karayolu ve enerji nakil hatlarının proje çalışmalarını kendi inisiyatifiyle başlatma kararı alırken, Sünik bölgesindeki sınır belirleme takvimini bile öne çekmeyi hedefliyor. Nrnadzor-Karçevan güzergâhında atılan bu adımlar, Kafkasya'nın geleceğini Rus gölgesinden çıkarıp, doğrudan küresel ticaret ve enerji ağlarına bağlama iradesini gösteriyor. İşte tam da bu yüzden, Paşinyan'ın üstlendiği risk daha da kıymetli hale geliyor. Paşinyan, Ermenistan iç siyasetindeki aşırı milliyetçi odaklara, Taşnak çizgisindeki diaspora baskısına ve Moskova ile Tahran'ın ağır jeopolitik baskılarına meydan okuyarak radikal bir fedakârlık yapmıştır. Bu çerçeve anlaşmasını parlamentodan geçirip sahada işletecek adımları cesaretle atan bir liderin eli havada bırakılmamalıdır” ifadelerine yer verdi.