  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan geri adım! 'Vurma planımız yok' Husiler saldırmaya devam ediyor! Suudi Arabistan'da alarm ABD’nin Venezuela’da uzun vadeli askeri varlık için görüştüğü iddiası Millî takımda şok randevu için geri sayım resmen başladı! Sergen Yalçın'ın ilk kadro sınavı tarihi netleşti! Trump'tan ABD'deki kritik seçim saatlerinde kurnazca İsrail hamlesi! Oy verme işlemi sürerken ortalık karıştı! Şampiyonlar Ligi'nde Filistin'e dev destek! Galatasaray tribünlerinden tüm dünyaya insanlık dersi! Metrobüs duraklarında insanlık dramı! CHP'li İBB'nin liyakatsizliği İstanbul'u yine rezil etti! ABD'de ilk Müslüman senatör tarihi eşikte! Michigan anketlerinde Abdul El-Sayed zafere koşuyor! Cezaevinden Terörsüz Türkiye açıklaması! Selo’nun derdi hiç değişmedi: Atılması gereken en acil adım Öcalan! Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!
Spor 18 maç oynanacak! UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı
Spor

18 maç oynanacak! UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
18 maç oynanacak! UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak. 18 maçın oynanacağı günde tek temsilcimiz Trabzonspor, Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 20.45'te Papara Park'ta Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.45 Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra)

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika)

20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan)

20.45 Trabzonspor-Freiburg (Almanya)

20.45 Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz)

20.45 Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya)

20.45 Mjallby (İsveç)- Borac (Bosna Hersek)

23.00 Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya)

23.00 Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere)

23.00 Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç)

23.00 Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk)

23.00 Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya)

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak

Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak

UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftası oynanan 18 maçla tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftası oynanan 18 maçla tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Spor

UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftası oynanan 18 maçla tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23