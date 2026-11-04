18 maç oynanacak! UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak. 18 maçın oynanacağı günde tek temsilcimiz Trabzonspor, Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 20.45'te Papara Park'ta Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
Yarın:
20.45 Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra)
20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika)
20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan)
20.45 Trabzonspor-Freiburg (Almanya)
20.45 Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz)
20.45 Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya)
20.45 Mjallby (İsveç)- Borac (Bosna Hersek)
23.00 Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka)
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya)
23.00 Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere)
23.00 Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç)
23.00 Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk)
23.00 Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya)