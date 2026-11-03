Metrobüs duraklarında insanlık dramı! CHP'li İBB'nin liyakatsizliği İstanbul'u yine rezil etti!

Her ufak yağmurda felç olan İstanbul'da, CHP'li İBB yönetiminin vizyonsuzluğu ve ihmalkarlığı yüzünden vatandaş bir kez daha mağdur oldu. Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışla birlikte karayolu ulaşımı çökerken, çaresizce toplu taşımaya koşan yüz binlerce İstanbullu duraklarda ve istasyonlarda tam anlamıyla rezillik yaşadı.