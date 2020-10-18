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Spor Voleybol: Toplu sonuç
Spor

Voleybol: Toplu sonuç

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5 maç oynandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:17:36 -
Voleybol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasına 5 müsabakayla devam edildi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol: 3-0

İnegöl Belediyespor-Spor Toto: 3-2

Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor: 3-1


Not: Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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