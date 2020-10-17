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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- Sistem9 Yeşilyurt: 3 - İlbank: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:07:55 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Derya Güç, Burcu Yönder, Sude Demirel, Aybüke Çetinay)

İlbank: Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Sinead, Eva Mori, Yaprak Erkek (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yasemin Özel, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal)

Setler: 25-19, 19-25, 25-19, 25-14

Süre: 111 dakika (30, 28, 28, 25)


İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.


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