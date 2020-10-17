Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
- Sistem9 Yeşilyurt: 3 - İlbank: 1
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Derya Güç, Burcu Yönder, Sude Demirel, Aybüke Çetinay)
İlbank: Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Sinead, Eva Mori, Yaprak Erkek (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yasemin Özel, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal)
Setler: 25-19, 19-25, 25-19, 25-14
Süre: 111 dakika (30, 28, 28, 25)
İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.