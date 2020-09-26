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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:59:22 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım)

Setler: 17-25, 17-25, 17-25

Süre: 72 dakika (27, 23, 22)


BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

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