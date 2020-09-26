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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - İlbank: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:51:21 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Ece Emrullah, Sude Hacımustafaoğlu)

İlbank: Eva Mori, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Sinead (Ceren Önal, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Tuğçe Öcal, Ceren Çınar)

Setler: 25-21, 25-18, 21-25, 25-19

Süre: 109 dakika (27, 25, 32, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı 3-1 yendi.


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