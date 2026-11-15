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Sakın bunu yapmayın... Ne boya ne kına! Beyazlayan saça bu formül: Daha koyu görüntü çıkarıyor

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Sakın bunu yapmayın... Ne boya ne kına! Beyazlayan saça bu formül: Daha koyu görüntü çıkarıyor

Saçtaki beyazlıkları gidermek için bazıları boya bazıları da kına kullanıyor. Bu formül daha koyu ve parlak görünmelerine yardımcı olabilir. Peki, ikisini de sevmeyenler? Mutfakta her an elinizin altında bulunan patates kabuğu ve siyah çayla hazırlanan doğal kür, düzenli kullanımda beyaz telleri koyulaştırarak saçın kendi tonuna yaklaşmasına yardımcı oluyor. İşte bu formül, bu görüntüyü çıkardı.

#1
Foto - Sakın bunu yapmayın... Ne boya ne kına! Beyazlayan saça bu formül: Daha koyu görüntü çıkarıyor

Saç beyazlaması doğal bir süreç olsa da kabul edelim hiçbirimiz sevmiyoruz. Ancak kimyasal boyaların saçı yıpratmasından çekinenler ve kınanın kızıl tonlarını istemeyenler beyaz saçların rengini değiştiren karışımları araştırıyor. Uzmanların saç tellerini beslediğini ve doğal pigment görünümünü desteklediğini belirttiği en popüler tariflerin başında, tamamen atık olarak görülen patates kabuğu ve siyah çay kürü geliyor. İçeriğindeki doğal nişasta ve tanenler sayesinde bu karışım, saç tellerine tutunarak beyazların görünümünü kademeli olarak koyulaştırıyor.

#2
Foto - Sakın bunu yapmayın... Ne boya ne kına! Beyazlayan saça bu formül: Daha koyu görüntü çıkarıyor

BEYAZ SAÇ GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTAN PATATES KABUĞU VE SİYAH ÇAY KÜRÜ Malzemeler: 4-5 adet orta boy patatesin kabuğu (iyice yıkanmış) 2 yemek kaşığı demlik siyah çay (veya 3 adet poşet çay) 3 su bardağı içme suyu İsteğe bağlı: 3-4 damla biberiye yağı (saç köklerini uyarmak ve kokuyu dengelemek için)

#3
Foto - Sakın bunu yapmayın... Ne boya ne kına! Beyazlayan saça bu formül: Daha koyu görüntü çıkarıyor

Hazırlanışı: İyice yıkadığınız patateslerin kabuklarını soyup derin bir tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı suyu ekleyin. Karışımı orta ateşte kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra altını kısın ve patates kabukları yumuşayıp suyun rengi koyulaşana kadar yaklaşık 15-20 dakika kaynatmaya devam edin. Ocağın altını kapatmadan hemen önce siyah çayı ekleyin ve 5 dakika daha demlenmeye bırakın. Karışım tamamen soğuduktan sonra ince bir süzgeç yardımıyla suyunu süzün ve temiz bir sprey şişesine aktarın. (Varsa biberiye yağını bu aşamada ekleyip çalkalayın.)

#4
Foto - Sakın bunu yapmayın... Ne boya ne kına! Beyazlayan saça bu formül: Daha koyu görüntü çıkarıyor

Uygulama Şekli: Saçlarınızı her zamanki gibi şampuanla yıkayıp duruladıktan sonra nemini havluyla alın. Hazırladığınız koyu renkli suyu özellikle beyazların yoğun olduğu saç diplerine ve tellerine sprey yardımıyla sıkın, ardından geniş dişli bir tarakla tüm saça yayın. Saçınızı bone veya eski bir havluyla sararak 30-45 dakika bekletin. Süre sonunda saçınızı şampuan kullanmadan yalnızca ılık veya soğuk suyla durulayın. NE ZAMAN ETKİ EDER? Bu yöntem kimyasal bir boya gibi tek seferde tam kapama sağlamaz; bunun yerine kademeli bir koyulaşma sunar. Haftada 2 veya 3 kez düzenli olarak uygulandığında, 3-4 hafta içinde beyaz saç tellerinin küllü/koyu bir tona dönüştüğü ve saçın genel rengiyle bütünleştiği görülür. UYGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Leke Bırakabilir: Siyah çay ve patates nişastası koyu renkli bir sıvı oluşturduğu için uygulama sırasında eski bir tişört ve koyu renkli bir havlu kullanmanız önerilir. Saç Tipine Göre Etki: Bu kür en çok kumral, kestane ve koyu renkli saçlarda doğal bir geçiş sağlar; çok açık sarı saçlarda tonu koyulaştırabilir. Alerji Testi: Herhangi bir bitkisel karışımda olduğu gibi, uygulamadan önce bileğinizin iç kısmında küçük bir deneme yaparak cildinizin reaksiyon verip vermediğini kontrol edin. (Not: Mevcut saç beyazlamasını tamamen tersine çeviren tıbbi bir mucize bulunmamakla birlikte, B12, bakır, çinko ve demir eksikliklerinin giderilmesi yeni beyazların çıkış hızını yavaşlatmada belirleyici rol oynar.) SAÇ BEYAZLAMASINI SAKLAYAN DİĞER YÖNTEM Saçınızı hep aynı yerden ayırıyorsanız beyaz teller, özellikle diplerde, düz bir çizgi boyunca daha belirgin görünebilir. Saç ayrımını yana kaydırmak veya zikzak şeklinde yapmak, bu çizgiyi dağıtarak beyazların daha az göze çarpmasını sağlayabilir. Yöntemi uygulamak için evdeki bir tarak yeterli. Saç ayrımı nasıl değiştirilir? Beyaz teller en çok tepe bölgesinde görünüyorsa saçınızı beyazların daha seyrek olduğu taraftan ayırmayı deneyebilirsiniz. Zikzak ayrım için ince uçlu bir tarağı saç çizgisinden tepeye doğru ilerletirken küçük tutamları sırayla sağa ve sola alın. Beyazlar şakaklarda yoğunlaşıyorsa saçınızı ortadan ayırıp öndeki tutamları şakaklara doğru bırakabilirsiniz.

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