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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları: 1 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:59:28 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Bilal Çağlar

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Hanife Nur Özaydınlı, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Abbott, Selin Navruz, Kübra Kegan)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, Derya Güç)

Setler: 25-20, 22-25, 9-25, 18-25

Süre: 99 dakika (23, 28, 20, 28)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Sistem9 Yeşilyurt, Karayolları'nı 3-1 yendi.

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