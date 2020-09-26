Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Karayolları: 1 - Sistem9 Yeşilyurt: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Bilal Çağlar
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Hanife Nur Özaydınlı, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Abbott, Selin Navruz, Kübra Kegan)
Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, Derya Güç)
Setler: 25-20, 22-25, 9-25, 18-25
Süre: 99 dakika (23, 28, 20, 28)
ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Sistem9 Yeşilyurt, Karayolları'nı 3-1 yendi.