Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Ayyıldız, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Aslıhan Kılıç, Eylül Akarçeşme, Ezgi Bektaş (Pınar Atasever, Berra Eren)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Turan, Deniz Uyanık, Buse Kaygısız, Fatma Demir, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Ozman, Nazlı Polat)
Setler: 25-18, 25-13, 25-8
Süre: 66 dakika (24, 23, 19)
AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.