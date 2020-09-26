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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:02:58 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Ayyıldız, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Aslıhan Kılıç, Eylül Akarçeşme, Ezgi Bektaş (Pınar Atasever, Berra Eren)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Turan, Deniz Uyanık, Buse Kaygısız, Fatma Demir, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Ozman, Nazlı Polat)

Setler: 25-18, 25-13, 25-8

Süre: 66 dakika (24, 23, 19)

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

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