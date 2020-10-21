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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - Arkas Spor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-21 22:10:37 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Ebru Kaya, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Demirhan Durul, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Berat Emre Fırat, Can Koç)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Mirza Lagumdzija (Bravo, Burak Çevik, Efe Mandıracı, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-23, 17-25, 23-25, 11-25

Süre: 107 dakika (30, 26, 29, 22)


İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.



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