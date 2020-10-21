Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - Arkas Spor: 3
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Ebru Kaya, Metin Korkut
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Demirhan Durul, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Berat Emre Fırat, Can Koç)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Mirza Lagumdzija (Bravo, Burak Çevik, Efe Mandıracı, Mustafa Cengiz)
Setler: 25-23, 17-25, 23-25, 11-25
Süre: 107 dakika (30, 26, 29, 22)
İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.