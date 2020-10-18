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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:20:55 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Mustafa Koç, Mirza Lagumdzija)

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Gracinho, Abdullah Çam (Semih Çelik, Atakan Topal, Hasan Hüseyin Mermer)

Setler: 25-20, 25-27, 25-17, 25-21

Süre: 117 dakika (27, 34, 25, 31)


İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

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