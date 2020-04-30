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Ekonomi

Vodafone'dan uzaktan eğitime desteğe devam

Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine müşterilerine sunduğu toplam 6 GB'lık internet desteğini mayıs sonuna kadar uzattı - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Müşterilerimize 6 GB'lık kullanım hakkını otomatik tanımladık. Vodafone olarak, bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:13:29 -
Vodafone'dan uzaktan eğitime desteğe devam

İSTANBUL (AA) - Vodafone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke çapında alınan tedbirlere destek vermeyi sürdürüyor.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine müşterilerine sunduğu toplam 6 GB'lık internet desteğini mayıs sonuna kadar uzattı.

Vodafone'un sadece eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalında kullanılmak üzere sağladığı 6 GB'lık kullanım hakkı; kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilere otomatik olarak tanımlandı.

Bu sayede Vodafone müşterileri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlamaya devam edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini desteklediklerini belirterek, "Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirlere uyulması ve bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olunmasının önemli olduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle birlikte Vodafone olarak tüm müşterilerimize Bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak 3 GB internet hediye etme kararı almıştık. Toplam 6 GB'lık internet desteğimizi mart ve nisan aylarında müşterilerimize sunduk.

Şimdi, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine biz de 6 GB'lık internet desteğimizi mayıs sonuna kadar uzattık. Bu kapsamda, tüm müşterilerimize 6 GB'lık kullanım hakkını otomatik tanımladık. Dolayısıyla, müşterilerimizin tekrar bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Vodafone olarak, bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Vodafone, televizyon servisi Vodafone TV üzerinden de uzaktan eğitime destek vermeyi sürdürüyor. Vodafone TV kullanıcıları, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden harcamadan izleyebiliyor.


- Üniversite öğrencilerine de 6 GB ücretsiz internet


Vodafone ayrıca, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimine de destek oluyor.

Yükseköğretim Kurulu ile yapılan anlaşma kapsamında, YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan Vodafone'lu öğrencilere "6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor.

Öğrenciler, ücretsiz internet ek paketleri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden başvurabiliyor.

Paket, 3 ay boyunca otomatik olarak yenileniyor.

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