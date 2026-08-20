Az kalsın onlarca şehit veriyorduk! Türkiye'den angajman hamlesi: İsrail'e set çekilecek

İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Askeri Havalimanı'na yönelik saldırısının yankıları sürerken, saldırının zamanlamasına ilişkin kritik bilgiler gündeme geldi.

Türkiye sınırına yaklaşık 55 kilometre mesafede bulunan üs, Suriye'deki yeni dönemde kapsamlı şekilde yenilenmeye başlanmıştı. Üsteki binaların Suriye yönetimi tarafından restore edildiği, pistlerin ise Türkiye tarafından yenilendiği belirtildi.

Ankara ile Şam arasında varılan mutabakat kapsamında Ebu Zuhur'a başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere hava savunma ekipmanlarının konuşlandırılması için hazırlıkların son aşamaya geldiği aktarıldı.

13 saat sonra 200'ü aşkın asker üste olacaktı

Saldırının zamanlamasına ilişkin ortaya çıkan ayrıntı ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Türkiye'deki eğitimlerin tamamlanmasının ardından askeri personel ile kara ve hava unsurlarının Ebu Zuhur'a intikali için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

İsrail saldırısının gerçekleşmemesi halinde yaklaşık 13 saat sonra 200'ü aşkın askerin üsse konuşlandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre saldırının askerlerin konuşlanmasının ardından yapılması durumunda onlarca şehit verilmesi ihtimali bulunuyordu. Böyle bir tablonun Türkiye ile İsrail arasında çok daha ciddi bir krizin kapısını açabileceği değerlendirildi.

İHA ve SİHA'larla DEAŞ'a karşı operasyon planı

Ebu Zuhur'un Türkiye açısından taşıdığı önem yalnızca hava savunmasıyla sınırlı değil.

Üste konuşlandırılması planlanan İHA ve SİHA'ların özellikle Palmira-Humus çöl bölgesindeki terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonlara hava desteği sağlamasının planlandığı aktarıldı.

Böylece üs, Suriye'nin güvenliğinin sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele açısından önemli merkezlerden biri haline gelecekti.

Ankara'da yeni angajman kuralları masada

İsrail saldırısının ardından Ankara ile Şam arasındaki askeri ve siyasi temasların hızlandığı belirtiliyor.

Türkiye'nin benzer saldırı ve sabotaj girişimlerine karşı angajman kurallarını güncellemesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Şam yönetimiyle Suriye'nin güvenliğini merkeze alan yeni savunma ve güvenlik protokollerinin oluşturulması da değerlendirilen seçenekler arasında.

AWACS ve savaş uçaklarıyla kesintisiz takip

Masadaki tedbirlerden biri, sınır hattında AWACS erken ihbar ve kontrol uçaklarıyla kesintisiz gözlem faaliyeti yürütülmesi.

Türk savaş uçaklarının sınır hattındaki devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılması da değerlendiriliyor.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının faaliyetlerini engellemeye yönelik savunma sistemlerinin devreye sokulması da gündemdeki seçenekler arasında bulunuyor.

Suriye hava sahasının kapatılması da gündemde

Türkiye ve Suriye'nin müşterek askeri tatbikatlarla savunma alanındaki koordinasyon ve entegrasyonunu artırmasının da planlanan tedbirlerden biri olduğu aktarılıyor.

Orta vadede gündeme gelebilecek en dikkat çekici seçeneklerden birinin ise Suriye hava sahasının izinsiz askeri uçuşlara kapatılmasına yönelik tedbirler olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Ebu Zuhur saldırısının ardından atılacak adımlar, Ankara'nın Suriye'deki Türk askerlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik yeni askeri tedbirleri açısından kritik önem taşıyor.