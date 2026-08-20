Lübnan’dan Vatikan’a İsrail’e baskı çağrısı: İşgal ettiği topraklardan çekilsin

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Vatikan’da İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve işgal altında tuttuğu bölgeleri gündeme taşıdı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Vatikan ziyareti kapsamında Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

Avn daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Dışişleri Bakanı Monsenyör Richard Gallagher ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Vatikan’dan diplomatik baskı istedi

Görüşmelerde bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Avn, ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ardından 26 Haziran’da Lübnan ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanması gerektiğini belirtti.

Avn, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması ve anlaşmaya uymaya zorlanması amacıyla uluslararası diplomatik çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı, Vatikan’ın da bu yönde etkili diplomatik girişimlerde bulunmasını istedi.

“İsrail tamamen çekilmeli”

Joseph Avn’ın görüşmelerde öne çıkardığı başlıklardan biri de işgal altındaki Lübnan toprakları oldu.

Avn, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda uluslararası toplumun harekete geçmesinin önemine dikkat çekti.

İsrail saldırılarında yıkıma uğrayan bölgelerin yeniden imar edilmesi gerektiğini belirten Avn, yerlerinden edilen Lübnanlıların da evlerine dönebilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasını istedi.

“Savaş ve barış kararı devletin elinde olmalı”

Avn ayrıca Lübnan devletinin ülkenin bütün toprakları üzerinde otoritesini tesis etmesi gerektiğini belirtti.

“Savaş ve barış kararının yalnızca devletin elinde olması” gerektiğini ifade eden Avn, bunun sınırlarda güvenlik ve istikrarın sağlanmasının temel şartlarından biri olduğunu kaydetti.

Çerçeve anlaşması 26 Haziran’da imzalanmıştı

Washington’da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin beşinci turunun ardından 26 Haziran’da taraflar arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan yönetimi, anlaşmanın uygulanmasını ve İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini isterken, Beyrut yönetimi uluslararası aktörlere de İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırma çağrısında bulunuyor.