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Gündem Destici'den terörist İsrail’e: Bilin ki Türk milleti bir bütün olarak Cumhurbaşkanının yanındadır
Gündem

Destici'den terörist İsrail’e: Bilin ki Türk milleti bir bütün olarak Cumhurbaşkanının yanındadır

Yeniakit Publisher
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Destici'den terörist İsrail’e: Bilin ki Türk milleti bir bütün olarak Cumhurbaşkanının yanındadır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, teröristan yönetiminin sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Destici “Soykırımcı zihniyet bilmelidir ki terörist İsrail'e karşı, Türk milleti bir bütün olarak Cumhurbaşkanının yanındadır" dedi.

Destici yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Filistin davasında ve Gazze'de yaşanan soykırıma karşı ortaya koyduğu kararlı tavrın yanı sıra Suriye'nin güçlenmesi ve iç barışına yönelik adımlarının İsrail yönetimini rahatsız ettiğini belirtti.

Tehditleri "İsrail'deki seçimler öncesi yapılan siyasi söylemler" olarak değerlendiren Destici, şunları kaydetti: "Soykırımcı zihniyet bilmelidir ki Türkiye tehditlerle geri adım atmaz. Türk milleti olarak, zulmün ve soykırımcı katillerin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Terörist İsrail'e karşı, Türk milleti bir bütün olarak devletinin ve Cumhurbaşkanının yanındadır."

 

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