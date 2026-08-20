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Gündem Başkan Erdoğan'dan uzay ve teknoloji vurgusu: Yeni hamleyi başlatıyoruz
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Başkan Erdoğan'dan uzay ve teknoloji vurgusu: Yeni hamleyi başlatıyoruz

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başkan Erdoğan'dan uzay ve teknoloji vurgusu: Yeni hamleyi başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz.

Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz.

 

5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.

Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz.

Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.

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