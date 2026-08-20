Düğün salonu önünde korkunç kaza! Ateşlediği havai fişek yüzüne isabet etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’da düğün salonunun önünde havai fişek ateşleyen 25 yaşındaki H.K., fişeğin yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Diyarbakır’da düğün eğlencesi sırasında korkutan bir olay yaşandı.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. H.K.'nin salonun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. H.K. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaralının yakınları arasında arbede çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.