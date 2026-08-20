İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos

İsrail'in dünyaya açılan en önemli kapılarından Ben Gurion Havalimanı, çalışanların iş bırakmasıyla büyük bir ulaşım krizine sahne oldu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, havalimanı çalışanlarının iş bırakmasının ardından check-in işlemleri durdu ve kontuarlar kapatıldı.

Krizin yılın en yoğun seyahat günlerinden birine denk gelmesi ise Ben Gurion'daki tabloyu daha da ağırlaştırdı.

100 bin yolcu, 600 uçuş

Havalimanında yaklaşık 100 bin yolcu ile 600 uçuşun bulunduğu yoğun günde check-in işlemlerinin durması terminallerde ciddi yoğunluğa neden oldu.

Çalışanların iş bırakmasının ardından hava trafiğinde de kritik kararlar peş peşe geldi.

Pilotlar ve hava yolu şirketlerine gönderilen bildiride, Ben Gurion Havalimanı'nın saat 14.00 itibarıyla uçakların inişine kapatıldığı duyuruldu.

Ben Gurion'da operasyonlar askıya alındı

İsrail Havalimanları İdaresi, önce check-in işlemlerini durdurdu, ardından havalimanındaki faaliyetleri geçici olarak askıya aldı.

İdare tarafından yapılan açıklamada hava trafiğinin azaltılacağı ve kısıtlamaların uçak inişlerinin tamamen durdurulmasına kadar genişletilebileceği belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda Ben Gurion'a gelen uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kalkışlar düşük kapasiteyle sürdü

İnişlerin durmasına rağmen havalimanından gerçekleştirilen kalkışların tamamen kesilmediği bildirildi.

Ancak uçuşların normal kapasitenin altında gerçekleştirileceği ve hava trafiğinin önemli ölçüde azaltılacağı kaydedildi.

Böylece çalışanların iş bırakması, İsrail'in uluslararası hava ulaşımındaki en önemli merkezinde saatler içerisinde büyük bir krize dönüştü.

Saatler sonra yeni açıklama

Ben Gurion'daki kaosun ardından İsrail Havalimanları İdaresinden yeni bir açıklama geldi.

İdare, revize edilen uçuş programı doğrultusunda havalimanındaki operasyonların saat 15.00'ten itibaren kademeli şekilde yeniden başlatıldığını bildirdi.

Böylece inişlerin tamamen durdurulduğu kriz geçici olurken, çalışanların iş bırakması İsrail'in en kritik ulaşım merkezlerinden birinde hava trafiğini saatler boyunca altüst etti.