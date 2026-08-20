  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizlerde dengeleri değiştirecek hamle: TUFAN Kamikaze İDA ilk kez suya indirildi! Cihat Paşa’dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a tepki: İsmini bile söyleyemediğiniz modelin adı nedir? Ülkücü camiayı yasa boğan vefat haberi: MHP’li efsane vekil Verkaya Hakk’a yürüdü Her hastanede olacak 7/24 hizmet verecek Sağlık çalışanlarına anaokulu ve kreş müjdesi İletişim Başkanı Duran: İsrail yalnızlık ve korku içinde Rusya: Güçlerini olduğundan büyük görüyorlar! Bu saldırgan tutum İsrail’i yok edecek TEKNOFEST Mavi Vatan coşkuyla başladı! Selçuk Bayraktar: Bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracağız Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı İşgalci Siyoniste ültimatom gibi uyarı: Pervasızca saldırılara bir an önce son ver! Can Ataklı Yeni Parti'nin içinden geçti: “Bu kadar siyasi ahlaksızlık yapmanın alemi var mı?”
Gündem İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos
Gündem

İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos

İsrail’in en kritik ulaşım merkezlerinden Ben Gurion Havalimanı’nda çalışanların iş bırakması ortalığı karıştırdı. Check-in kontuarları kapanırken havalimanına inişler geçici olarak durduruldu. Yılın en yoğun seyahat günlerinden birinde yaklaşık 100 bin yolcu ve 600 uçuşun bulunduğu havalimanında operasyonlar askıya alındı. Saatler süren krizin ardından uçuşların kademeli olarak yeniden başlatıldığı açıklandı.

İsrail'in dünyaya açılan en önemli kapılarından Ben Gurion Havalimanı, çalışanların iş bırakmasıyla büyük bir ulaşım krizine sahne oldu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, havalimanı çalışanlarının iş bırakmasının ardından check-in işlemleri durdu ve kontuarlar kapatıldı.

Krizin yılın en yoğun seyahat günlerinden birine denk gelmesi ise Ben Gurion'daki tabloyu daha da ağırlaştırdı.

100 bin yolcu, 600 uçuş

Havalimanında yaklaşık 100 bin yolcu ile 600 uçuşun bulunduğu yoğun günde check-in işlemlerinin durması terminallerde ciddi yoğunluğa neden oldu.

Çalışanların iş bırakmasının ardından hava trafiğinde de kritik kararlar peş peşe geldi.

Pilotlar ve hava yolu şirketlerine gönderilen bildiride, Ben Gurion Havalimanı'nın saat 14.00 itibarıyla uçakların inişine kapatıldığı duyuruldu.

Ben Gurion'da operasyonlar askıya alındı

İsrail Havalimanları İdaresi, önce check-in işlemlerini durdurdu, ardından havalimanındaki faaliyetleri geçici olarak askıya aldı.

İdare tarafından yapılan açıklamada hava trafiğinin azaltılacağı ve kısıtlamaların uçak inişlerinin tamamen durdurulmasına kadar genişletilebileceği belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda Ben Gurion'a gelen uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kalkışlar düşük kapasiteyle sürdü

İnişlerin durmasına rağmen havalimanından gerçekleştirilen kalkışların tamamen kesilmediği bildirildi.

Ancak uçuşların normal kapasitenin altında gerçekleştirileceği ve hava trafiğinin önemli ölçüde azaltılacağı kaydedildi.

Böylece çalışanların iş bırakması, İsrail'in uluslararası hava ulaşımındaki en önemli merkezinde saatler içerisinde büyük bir krize dönüştü.

Saatler sonra yeni açıklama

Ben Gurion'daki kaosun ardından İsrail Havalimanları İdaresinden yeni bir açıklama geldi.

İdare, revize edilen uçuş programı doğrultusunda havalimanındaki operasyonların saat 15.00'ten itibaren kademeli şekilde yeniden başlatıldığını bildirdi.

Böylece inişlerin tamamen durdurulduğu kriz geçici olurken, çalışanların iş bırakması İsrail'in en kritik ulaşım merkezlerinden birinde hava trafiğini saatler boyunca altüst etti.

Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…
Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…

Gündem

Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…

Doğu Akdeniz’deki restleşmeler İsrail basınında: Siyonistler korkudan filosunu büyütüyor
Doğu Akdeniz’deki restleşmeler İsrail basınında: Siyonistler korkudan filosunu büyütüyor

Dünya

Doğu Akdeniz’deki restleşmeler İsrail basınında: Siyonistler korkudan filosunu büyütüyor

Lübnan’dan Vatikan’a İsrail’e baskı çağrısı: İşgal ettiği topraklardan çekilsin
Lübnan’dan Vatikan’a İsrail’e baskı çağrısı: İşgal ettiği topraklardan çekilsin

Gündem

Lübnan’dan Vatikan’a İsrail’e baskı çağrısı: İşgal ettiği topraklardan çekilsin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesine düzenlediği operasyon, iş yerinde saklanan ce..
Kendi partilisinin saldırısını "bazı kesimlere" bağlayan ifadesinden geri adım attı!
Gündem

Kendi partilisinin saldırısını “bazı kesimlere” bağlayan ifadesinden geri adım attı!

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen’in, Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanmasının ardından yaptığı “Bu saldırı bütün partil..
Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran bileşenler içeriyor
Kadın - Aile

Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran bileşenler içeriyor

Saç dökülmesine karşılık bu çözümler dışında en makul ve ilk adım, dökülmenin nedenini bulmaktır. Şikâyet edenler ister kadın ister erkek ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23