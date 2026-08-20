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Gündem İstanbul Valisi Davut Gül'den Erkan Tan'ı şaşırtan sözler: Emin misiniz? Sayın Valim diliniz sürçmüş olmasın?
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İstanbul Valisi Davut Gül'den Erkan Tan'ı şaşırtan sözler: Emin misiniz? Sayın Valim diliniz sürçmüş olmasın?

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Akit TV'ye konuk olan İstanbul Valisi Davut Gül, "Son 5 yıldır bir tane bile, hamdolsun, faili meçhul cinayetimiz yok" açıklamasını yaptı. Gül'ün sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erkan Tan "Emin misiniz? Sayın Valim diliniz sürçmüş olmasın? 16-17 milyon kentte..." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Akit TV'de katıldığı "Erkan Tan ile Konuşalım" programında İstanbul'daki güvenlik ve asayiş uygulamalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SON 5 YILDIR FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİMİZ YOK"

Programda kentteki güvenlik verilerini değerlendiren Vali Gül, mega kentte son 5 yılda hiçbir faili meçhul cinayet vakasının kalmadığını vurguladı.

"Yok. Son 5 yıldır, hiçbir faili meçhul cinayetimiz yok. Ha, gönül ister ki sadece bunun faili bulunmakla kalmasın, hiç kimse cinayete kurban gitmesin." diyen Vali Davut Gül'ün sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Erkan Tan, "Emin misiniz? Sayın Valim diliniz sürçmüş olmasın? 16-17 milyon kentte..." ifadelerini kullandı.

 

"SUÇ ORANLARI DÜŞÜYOR AMA İSTATİSTİK OLARAK BAKAMAYIZ"

Hem kişilere hem de mal varlığına karşı işlenen suçlarda her geçen gün düşüş yaşandığını belirten İstanbul Valisi, rakamların tek başına yeterli bir başarı kriteri olamayacağını ifade etti. Vali Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 suç işleniyorsa bu sene o 70'e düştüyse, bu sorunun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. O suçtan zarar gören 70 kişi için hayat sıkıntılı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bir kişi bile etkileniyorsa, bu mesele bizim meselemiz olarak devam eder."

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