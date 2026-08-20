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Spor Gençlerbirliği’ne Benfica'dan takviye! Tiago Gouveia imza attı
Spor

Gençlerbirliği’ne Benfica'dan takviye! Tiago Gouveia imza attı

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Gençlerbirliği’ne Benfica'dan takviye! Tiago Gouveia imza attı

Gençlerbirliği, Benfica forması giyen 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia’yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, hücum hattını Portekizli futbolcu Tiago Gouveia ile güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki Portekizli oyuncuyla satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Futbola Tires ve Sporting altyapılarında başlayan Tiago Gouveia, profesyonel kariyerinde Estoril, Nice ve Benfica formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 15 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 2 kupa maçında görev alan Portekizli oyuncu, bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.

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