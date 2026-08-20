Papa’dan Barzani’ye yüksek onur ödülü

Barzani Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Keldani Onursal Kardinali Louis Sako, Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi. Sako, görüşmede Mesud Barzani'nin bölgede farklı dini ve etnik toplulukların bir arada yaşamasının güçlendirilmesine yönelik rolünü takdir ettiğini belirtti.

Hristiyan toplumu başta olmak üzere bölgedeki farklı dini ve etnik toplulukların korunmasındaki rolü dolayısıyla Barzani'ye teşekkür eden Sako, onu bu topluluklar için bir "şemsiye" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, onur nişanının Sako'nun Vatikan Papası'ndan talebi üzerine Başkan Barzani'ye takdim edildiği belirtildi.

BARZANİ: BÜYÜK BİR ONUR

Mesud Barzani, nişan dolayısıyla Vatikan Papası'na ve Kardinal Sako'ya teşekkür etti.

Kürt toplumunun farklı dini ve etnik bileşenlerle birlikte yaşama kültürüne sahip olmasının önemine işaret eden Barzani, "Zengin bir arada yaşama ve uyum kültürüne sahip olmak Kürdistan halkı için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı. Barzani, Kürt Bölgesi'nde insanların dini aidiyetleri veya düşüncelerine göre değil, davranış ve eylemlerine göre değerlendirildiğini belirtti.