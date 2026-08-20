Ulusalcı Aydınlık hedefi şaşırdı: Türk Coğrafya Kurumu’na kızıp Yentür’e saldırdılar

ÖZEL HABER

Türk Coğrafya Kurumunun ev sahipliğinde 11-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nın madalya törenine Rumların davet edilmesini fırsat bilen Aydınlık gazetesi, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bir program olmadığı halde Yentür’ü hedef aldı. Organizasyona katılan Rum ekibi 2 madalya alırken, ödül takdimi sırasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi paçavrasının açılmasını fırsat bilen Aydınlık gazetesi, skandal sırasında orada olmayan ve sadece kapanış programına nezaketen katılan İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ü hedef aldı.

KAPANIŞA KATILDI, HEDEF OLDU

Gerçekte ise, 50 ülkeden genç coğrafyacıların katıldığı 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nın İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bir program olmadığı, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün alanının Coğrafya olması münasebetiyle olimpiyata nezaketen davet edildiği ve 6 gün süren etkinliğin sadece kapanış programına katıldığı belirtildi. Aydınlık Gazetesi’nin, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda yapılan söz konusu programı düzenleyen Türk Coğrafya Kurumu yerine başarılı çalışmalarıyla bilinen İstanbul İl Millî Müdürü Murat Mücahit Yentür’ü hedef almasının sebebi ise merak konusu oldu.