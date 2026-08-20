Gece yarısı acı haber

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Şifa Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Beyt Lahiya'da yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okula açtığı ateş sonucu yaralanan 13 yaşındaki Ahmed Remzi Akl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail ordusu ayrıca Beyt Lahiya'nın kuzey ve batı kesimlerine de topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Güneydeki Han Yunus kentinin merkezindeki Batn es-Semin bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı çadırlara açılan ateş sonucu ise biri kadın 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 417'ye, yaralı sayısı da 174 bin 360'a yükselmiş durumda.