ÖSYM duyurdu! YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 9 Ağustos'ta yapılan 2026-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.