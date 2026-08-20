Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği isim gün yüzüne çıktı

Süper Lig ekibi Amedspor'un Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile yapılan görüşmelere değinen Şimşek, sarı-lacivertli kulüpten istedikleri oyuncuları transfer edemediklerini ifade etti.

''3-4 FUTBOLCU İSTEDİK AMA HİÇBİRİNİ VERMEDİLER''

Transfer gündemine dair konuşan Nedim Şimşek, sol stoper, orta saha ve yabancı kontenjanı için bir forvet takviyesi planladıklarını belirtti. Fenerbahçe ile temas kurduklarını açıklayan Şimşek, "Bakın biz Fenerbahçe'den 3-4 tane futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. Yabancı kontenjanımız dolu olduğu halde sağ bek vermeye çalıştılar. Kamuoyunda sanki Fenerbahçe bize futbolcu verecekmiş gibi bir algı var ama öyle bir şey yok. Şu ana kadar kiralık futbolcu almadık." dedi.

BAHSEDİLEN İSİM MIMOVIC

Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek’in "İstemediğimiz halde bize vermeye çalıştılar" diyerek işaret ettiği sağ bek oyuncusunun Ognjen Mimovic olduğu ortaya çıktı.