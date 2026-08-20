  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'islamiyet’i seçti' iddialarını yalanladı Roberto Carlos'un eşi Müslüman çıktı Filistinli lider, Siyonist işgalin boyutuna dikkat çekti: Son 78 yılın en tehlikelisi Kuytul’un 25 yıllık dava arkadaşı tanık oldu! Semra Kuytul’a “kafa kesme” suçlaması! Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı masada Bakan Güler TEKNOFEST'te açıkladı: Gençlerin projelerine tam destek verilecek Buca'da başkan değişti, çöp manzaraları aynı! ‘Sorun CHP zihniyeti’ AK Parti, yasanın detaylarını paylaştı: Teşkilatlara 'Terörsüz Türkiye' rehberi Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek! İş insanı Hamit Demir, CHP’li İBB’deki kirli çarkı ifşa etti: 8 milyon rüşvet vermesem ruhsat alamayacaktım! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak açıklama: Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarına sert tepki
Spor Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği isim gün yüzüne çıktı
Spor

Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği isim gün yüzüne çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği isim gün yüzüne çıktı

Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği futbolcu ortaya çıktı. Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek’in "İstemediğimiz halde bize vermeye çalıştılar" diyerek işaret ettiği sağ bek oyuncusunun Ognjen Mimovic olduğu öğrenildi.

Süper Lig ekibi Amedspor'un Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile yapılan görüşmelere değinen Şimşek, sarı-lacivertli kulüpten istedikleri oyuncuları transfer edemediklerini ifade etti.

''3-4 FUTBOLCU İSTEDİK AMA HİÇBİRİNİ VERMEDİLER''

Transfer gündemine dair konuşan Nedim Şimşek, sol stoper, orta saha ve yabancı kontenjanı için bir forvet takviyesi planladıklarını belirtti. Fenerbahçe ile temas kurduklarını açıklayan Şimşek, "Bakın biz Fenerbahçe'den 3-4 tane futbolcu transfer etmek istedik ama maalesef hiçbirini bize vermediler. Yabancı kontenjanımız dolu olduğu halde sağ bek vermeye çalıştılar. Kamuoyunda sanki Fenerbahçe bize futbolcu verecekmiş gibi bir algı var ama öyle bir şey yok. Şu ana kadar kiralık futbolcu almadık." dedi.

 

BAHSEDİLEN İSİM MIMOVIC

Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek’in "İstemediğimiz halde bize vermeye çalıştılar" diyerek işaret ettiği sağ bek oyuncusunun Ognjen Mimovic olduğu ortaya çıktı.

 

Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi
Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi

Spor

Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi

Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi
Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi

Spor

Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi

Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile yolları ayırdı
Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile yolları ayırdı

Spor

Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile yolları ayırdı

Musaba'nın yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe açıkladı
Musaba'nın yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe açıkladı

Spor

Musaba'nın yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23