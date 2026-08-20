Öcalan serbest kalacak mı? İşte net cevap

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kabul edilen yeni yasal düzenlemenin ardından en fazla tartışılan başlıklardan biri Abdullah Öcalan'ın durumu oldu.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından teşkilat mensuplarına gönderilen “Terörsüz Türkiye Ortak Söylem” başlıklı bilgilendirme metninde bu soruya doğrudan cevap verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın imzasıyla teşkilatlara gönderilen metinde, sahada vatandaşlardan gelebilecek sorular ve bunlara verilecek cevaplara yer verildi.

Öcalan serbest kalacak mı?

Metindeki en dikkat çekici soru, “Örgüt liderine umut hakkı mı verilecek, Öcalan serbest mi bırakılacak?” oldu.

AK Parti'nin cevabında, kamuoyunda bir süredir tartışılan “umut hakkı” ve “genel af” konusunda açık bir çerçeve çizildi.

Bilgilendirme metninde “umut hakkı” ve “genel af” ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi.

Ardından Abdullah Öcalan'ın yeni düzenleme karşısındaki durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Kanun 1 Haziran 2005 tarihinden önceki ceza düzenlemesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsam dışı tutmuştur. Dolayısıyla Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir.”

Yeni düzenlemeden yararlanamayacak

Böylece AK Parti, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında çıkarılan kanunun Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının önünü açıp açmayacağı yönündeki tartışmalara teşkilatlarına gönderdiği metin üzerinden cevap vermiş oldu.

AK Parti'nin bilgilendirmesine göre mevcut düzenleme kapsamında Öcalan'ın tahliye edilmesi veya düzenlemeden yararlanması söz konusu değil.

Metinde ayrıca kanunun bir genel af düzenlemesi olmadığı ve kişiye özel hazırlanmadığı vurgulandı.

“Umut hakkı” kanunda yok

Öcalan konusunda tartışmaların merkezinde bulunan “umut hakkı” ifadesinin de kabul edilen kanunda bulunmadığının altı çizildi.

AK Parti'nin teşkilatlarına gönderdiği metin, bu yönüyle Öcalan'ın durumuna ilişkin üç noktayı netleştirdi: Kanunda genel af yok, umut hakkı yok ve Öcalan mevcut düzenlemeden yararlanamıyor.

Böylece “Öcalan serbest kalacak mı?” sorusuna AK Parti cephesinden verilen cevap netleşmiş oldu.