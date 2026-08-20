Beceriksiz İBB'den Fatih halkına eziyet

İBB yönetimi; İstanbulluları “Her şey çok güzel olacak” yalanıyla kandıran rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu beceriksizlikte örnek alıyor.

Beceriksiz İBB, İstanbul'un göbeği Fatih'te yaşayan vatandaşları 6 aydır bitiremediği çalışma yüzünden mağdur etmeye devam ediyor.

İBB'ye bağlı İSKİ'nin Hırka-i Şerif Mahallesi'nde 6 aydır bitiremediği çalışma vatandaşları çileden çıkardı.



Toz nedeniyle camlarını açamadıklarını belirten mahalle sakinleri sıcaktan evlerinde yaşayamaz hale geldiklerini söyledi.



.'İnsanlara ne kadar pislik bir hayat yaşatılabilir

Mahalle sakini kayda aldığı rezilliğe şu ifadelerle tepki gösterdi:

Ekrem İmamoğlu'nun 'çok güzel olacak' dediği İstanbul'un sokaklarının hali. Biz 6 aydır bu sokakları yaşıyoruz, bakın.

İstanbul'un merkez ilçesi Fatih, Hırka-i Şerif Mahallesi. Bakın, 6 aydır biz bunu yaşıyoruz.



Yönetime getirdiğimiz arkadaşlarımızın bize çok güzel yaptıkları... İstanbul. Bu cadde 200 metre,