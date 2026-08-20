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Gündem Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı
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Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı

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Kuytul'un yeğeni FETÖ'nün mahrem imamı çıktı

Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin FETÖ'nün "jandarma mahrem sorumlusu" olduğu ortaya çıktı. 22,5 yılla yargılanan yeğen Kuytul'un etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu ve cezasının 2 yıl 6 aya indirildiği öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğünce kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik dün sabah 6 ilde toplam 49 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlenmişti. Çeşitli suçlardan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Kuytul çifti gözaltına alınmıştı.

ÜST DÜZEY SORUMLU

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul'un 2021 yılında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "jandarma mahrem sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan Hakan Kuytul hakkındaki iddianamede, darbe girişiminden birkaç ay sonra İstanbul'da FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında "Marmara Bölge Sorumlusu" olduğu tespit edilen Nihat K.'nın evinde ele geçirilen dijital materyalde, flaş bellek ve SD kartta örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında görevli kişilerin bilgilerinin olduğu program tespit edildi. Program kapsamında elde edilen bilgilerde, Kuytul'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığı, dosya içindeki tanık beyanları ile şüphelinin örgütün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olarak yer aldığı belirlendi. İddianamede, Kuytul hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

22.5 YILI DUYDU, BÜLBÜL GİBİ ÖTTÜ

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ içerisinde "jandarma mahrem sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğünü, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden aldığı talimatla askeri personelle görüştüğünü, aldığı himmetleri bir üst yöneticisine ilettiğini, sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandığını ve hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul eden sanığın FETÖ'nün yapısı ve örgüt kapsamında işlenen suçlara dair faydalı bilgiler verdiğini bildiren savcı, bu durumun dikkate alınarak Kuytul'un üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Hakan Kuytul'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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