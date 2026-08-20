Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntülerde ele geçirilen para da operasyona ait

Söz konusu operasyonu sulandırmak için dezenformasyona başvurulduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi. “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerine ilişkin görüntüler üzerinden bazı sosyal medya hesaplarınca gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Bu kapsamda, yapılanmanın yöneticilerinden Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Tetikçi ve iftiracı medya bizim evimizden çok miktarda para ve altın çıkmış gibi algı yapmak için bizim evimize ait olmayan görüntüleri edit yapmış” ifadelerini kullanmıştır.

Benzer şekilde bazı sosyal medya hesaplarında da söz konusu para görüntülerinin Eskişehir’de gerçekleştirilen başka bir suç operasyonuna ait olduğu ve Alparslan Kuytul’a yönelik bir iftira amacıyla kullanıldığı ileri sürülmüştür.

GÖRÜNTÜLER ESKİŞEHİR’DEN DEĞİL, ADANA’DAKİ ARAMADAN

Adli makamlardan edinilen bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımlara konu görüntüler, Eskişehir’de gerçekleştirilen başka bir operasyona değil; Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında yapılan arama işlemlerinden birine aittir.

Dövizler dahil toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarındaki para, Alparslan Kuytul’un ikametinde değil; soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammet Yasin Birer’in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirilmiştir.

ARAMA TUTANAĞI VE GÖRÜNTÜLER DOSYADA YER ALMAKTADIR

Paranın ele geçirildiği adres, miktarı ve arama işleminin detayları adli arama tutanaklarıyla kayıt altına alınmış olup, aramaya ilişkin görüntüler de soruşturma dosyasında bulunmaktadır.

Dolayısıyla, “görüntülerin Eskişehir’deki başka bir operasyondan alındığı” yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmadığı gibi; paranın Alparslan Kuytul’un evinde ele geçirildiği yönünde bir tespit de bulunmamaktadır.

Doğru bilgi; dövizler dahil yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarındaki paranın, soruşturma kapsamında Muhammet Yasin Birer’in ikametinde yapılan aramada ele geçirildiğidir.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller adli makamlarca değerlendirilmekte olup çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülmektedir.