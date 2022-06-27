Vladimir Putin, savaş sonrası ilk kez ülke dışına çıkacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon"unun başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt dışına çıkacak.

Rus devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre Putin, Tacikistan ve Türkmenistan'a gidecek.

Putin, Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı Imomali Rakhmon ile bir araya gelecek. Türkmenistan ziyaretinde de Hazar denizi ülkeleri zirvesinde Türkiye, Türkmenistan, İran ve Kazakistan liderleri ile görüşecek.

Putin, bu ziyaretlerinin dönüşünde de Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya gelecek.