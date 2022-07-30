Vişne reçeli tarifi: Çekirdeksiz vişne reçeli nasıl yapılır? Rengi kararmadan vişne reçeli yapımı

Vişneleri değerlendirin!

Özellikle potasyum, lif, C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen melatonin bakımından zengin bir meyve olan vişne, yüksek antioksidan içeriğiyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor. Günlük 1 porsiyon meyve hakkımızı vişneden yana kullanmak bağışıklığımızı güçlendirir.

Ankara Çubuk'ta yaşayan vişne üreticileri, coğrafi işaret alan vişneyi ilaç niyetine tüketiyor. Ağrı kesici yerine vişne tükettiklerini ifade eden üreticiler, genç kalmaların da vişne tüketimine bağlıyor. İlçede Temmuz ortalarında başlayan vişne hasadı için bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülürken vişne bahçelerindeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Ankara’nın Coğrafi İşaretli meyvesi olan Çubuk vişnesinin hasadı devam ediyor. Temmuz ayında başlayan hasat, farklı rakımlarda Eylül ayına kadar sürüyor. Hasat sonrası kısa süre içinde pazara indirilmesi gereken vişne özenle toplanıp kasalara dolduruluyor. Ardından toptancılar gelip bahçelerden vişneleri alarak kısa sürede tüketiciye ulaştırıyor. Vitaminler açısından zengin olan Çubuk vişnesi, antioksidan özelliği sebebiyle kadınların en çok tercih ettiği meyveler arasında yer alıyor.

Ankara, Niğde, Denizli, Mersin, Isparta ve Bursa’da işlenerek marmelat, reçel ve vişne suyu yapımında kullanılan Çubuk vişnesi işlenmiş olarak yıl boyunca tüketiciye ulaştırılıyor.

İlçede vişne üretimi yapan vatandaşlar ise vişneyi sofralarından eksik etmiyor. Vişnenin bir çok sağlık sorunlarına çözüm olduğunu söyleyen üreticiler, ağrı kesici yerine vişne tükettiklerini söyledi.

Bu nedenle bir çok yöntem ile vişnenin faydalarından yararlanıyoruz. Vişneleri kurutma işlemi çok yapılıyor. Bu konuya Vişne nasıl kurutulur? Vişne çekirdeği nasıl çıkarılır? En kolay yolu haberimizde yer vermiştik. Bugün en çok tercih edilen diğer yöntem olan vişne reçeli tarifine yer vereceğiz. İşte tüm detayları ile pratik ve kolay vişne tarifi..

Vişne Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

3 kilo vişne

2. 5 – 3 kg şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 paket vanilya

Vişne Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle vişnelerimizi güzelce yıkayıp temizliyoruz. Kalın uçlu çatal iğne yardımıyla içindeki çekirdeklerini çıkartıyoruz. Bir kaseye temizlenen vişnelerden kasenin aldığı kadar koyup şekerini de ona göre 1. 5 kase koyuyoruz. Örneğin kasemiz 6 seferlik çekirdeksiz vişne alıyor ise şekerini de aynı kasenin boyutunda 9 kase koyuyoruz. Tüm bu işlemi geniş bir tencerenin içinde yaptıktan sonra vişneleri şekerin içinde en az 5-6 saat bekletiyoruz. (Geceden yapıp bekletirseniz daha pratik olur) Şekerde bekleyen vişnelerimizi fazla karartmadan ve rengini kaybetmeden kıvam alana da kadar 25-30 dakika kaynatıp içine 1 tatlı kaşığı limon tuzu atıp bir taşım kaynattıktan sonra ateşin altını kapatıyoruz. Son olarak içine vanilya atıp karıştırdıktan sonra sıcak reçelimizi kavanozlara koyup kapağını sıkıca kapatıp ters çevirip yapışmasını sağlıyoruz. Kıvamı soğudukça koyulaşıyor. 3 kilodan yaklaşık olarak 4 kavanoz reçel çıkıyor.

Afiyet olsun.

Püf noktası: Doğru vişne reçeli ve diğer reçel kıvamları için, meyve ve şeker oranı dikkat edilmesi gereken ilk adımlardan biridir.

*Olabildiğince ezilmemiş, iri ve olgun vişneler tercih edin.

*Reçeli biraz kaynattıktan sonra geniş tepsilere dökerek ve üzerini tülbentle örterek güneş altında koyulaşmasını sağlayabilirsiniz.

*Koyulaşırken karıştırılmaz, tepsi ara ara sallanır.

*Olmuş olan reçeli güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza ederek uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

Reçel kararmaması için ne yapılır?

Limon suyu ilavesiyle ya da limon tuzu ilavesiyle kıvamını biraz daha koyulaştırın mutlaka. Ocaktan alma aşamasından önce de içine ilave edeceğiniz 1 çay kaşığı tereyağı çilek reçellerinizin daha uzun süre dayanmasını ve renklerinin güzelleşmesini sağlayacaktır.

Vişne kompostosu tarifi nasıl yapılır? En pratik yöntemle dondurulmuş vişne hoşafı tarifini deneyebilirsiniz.

Vişne çekirdeği nasıl çıkartılır?

İhtiyacımız olan tek bir şey var, ataş. Evet, bir ofis malzemesi olarak ataş.

Varsa çalışma masasından yoksa dışarıdan bir adet ataş alıyoruz.



Kıvırıyoruz. Sapını temizlediğimiz vişnenin içine daldırıyoruz. Çekirdeğin etrafında çevirdikten sonra. Çekirdeği kolaylıkla çıkarıyoruz.