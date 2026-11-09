Tüm Sırbistan bunu konuşuyor: Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'na yine gitmiyor
Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in kişisel bir konu nedeniyle milli takımda yer almayacağını söyledi.
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Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in kişisel bir konu nedeniyle milli takımda yer almayacağını söyledi.
Paunovic, "Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız. Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat." sözlerini sarf etti.
Vlahovic, bir önceki milli maç döneminde de sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer almamıştı.
Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ve Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 26 yaşındaki Vlahovic, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.
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