Tüm Sırbistan bunu konuşuyor: Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'na yine gitmiyor

Paunovic, "Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız. Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat." sözlerini sarf etti.