Vişne nasıl kurutulur? Vişne çekirdeği nasıl çıkarılır? En kolay yolu

Vişne

Damağımızda bıraktığı unutulmaz lezzetin yanı sıra sağlığımız üzerinde de önemli bir rol oynuyor! Özellikle potasyum, lif, C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen melatonin bakımından zengin bir meyve olan vişne, yüksek antioksidan içeriğiyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor.

Vişne Kurusu; Vişne kurutularak hem çerez olarak tüketilen hem de reçeli, hoşafı ve meyve suyu yapılabilen çok faydalı bir meyvedir. Vişneyi ister yaz meyvisiminde temiz bir bez üzerinde isterseniz de tepsilere dizilerek ya güneşte yada fırına atarak kurutabilirsiniz. Kış aylarında televizyon karşısında sağlıksız abur cuburları yemek yerine kuru vişne tüketebilirsiniz. Bu sayede çok daha sağlıklı beslenmiş olursunuz. A ve C vitamini yönünden oldukça zengin olan vişne kurusunu aynı zamanda pastalarınızda ve keklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Vişne Kurusu Malzemeler;

İsteğe göre kiraz

Sermek için temiz bir bez

Vişne Kurusu Yapılışı;

Öncelikle vişneler iyice yıkanır ve saplarından temizlenir. Ardından temiz bir sofra bezine mümkünde güneş alan bir yere bir masa üzerine yayılır. Bu şekilde kurutmaya yeriniz müsait değilse bir tepsi içerisinde de kurutabilirsiniz. Daha sonra vişneler bu beze yayılır. Arada elleyerek ters düz eder gibi karıştırılır. Bu işlemi yapmamızın nedeni kuruması tek yönlü olmaması içindir. Zaten yazın havalar hayli sıcak olduğundan bir iki günde kuruyacaktır. Vişneler kuruduktan sonra toplanır ve kışın çayın yanında yenmek üzere serin bir yerde saklanır. Afiyet olsun, aynı bu işlemlerle kirazı da kurutabilirsiniz.

Vişne Çekirdeği Nasıl Çıkarılır?

Vişne çekirdeğini çıkarabilmek için ihtiyaç duyulan tek şey ataştır. Yani basit bir ofis malzemesi ile beraber hızlı şekilde vişne çekirdeğini çıkarmak mümkün.

- Bunun için öncelikle bir ataş elde edilmeli ve temizlenmelidir.

- Ataş steril hale getirildikten sonra kıvrılmalıdır.

- Hemen arkasında sapı temizlenmiş olan vişnenin içine daldırılmalıdır.

- Daha sonra çekirdek içerisinden kolay bir şekilde çıkarılabilir.

Bunu saniyeler içerisinde gerçekleştirmek aslında oldukça kolaydır. Üstelik bu yöntem sayesinde çevre çok fazla kirlenmeden ve eller de kirlenmeden vişne çekirdeği çıkarılabilir.

Vişne Çekirdeği En Kolay Nasıl Çıkartılır?

En merak edilen konular içerisinde vişne çekirdeğini kolayca nasıl çıkarmak geliyor.

Öncelikle temizlenmiş olan vişnenin sapları dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. Bu sayede sapların temizlendiği bölümde açılan delik kısmında ataş dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir. Tabii bunun için öncelikle ataş kaldırılmalı ve vişne içerisine girecek hale gelmelidir. Geriye ise ataşı vişne içerisine sokmak ve çekirdeği aynı yerden kolayca çıkarmak kalıyor.

Vişne Güneşte Nasıl Kurutulur?

Öncelikle vişneleri güzelce yıkayın ve saplarını ayıklayın.

Pipet yardımıyla çekirdeklerini çıkartın. Çürümüş meyveleri de ayırın.

Güneş gören bir yere temiz bir örtü serin ve vişneleri birbirine değmeyecek şekilde bezin üzerine serin.

Üzerini temiz bir tülbentle örterek böceklerden koruyabilirsiniz.

Vişneleri güneş gören bir yerde 3-4 günde kurutabilirsiniz.

Her tarafının eşit kuruması için günde iki kez vişneleri karıştırın.

Vişne Fırında Nasıl Kurutulur?

Yeterli vaktiniz yoksa, vişneleri fırında 5-9 saat içinde kurutabilirsiniz.

Bunun için vişneleri yıkayın, saplarını temizleyin ve çekirdeklerini çıkartın.

Meyveleri kağıt havlu üzerine yayarak sularının çekilmesini sağlayabilirsiniz.

Ardından geniş bir fırın tepsisine vişneleri birbirine değmeyecek şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 50-60 dereceli fırında vişneleri kurutun.

Saat başı vişneleri çevirerek her tarafını eşit bir şekilde kurutabilirsiniz.

Fırının performansı değişiklik gösterebileceği için, pişirme işlemini kontrollü bir şekilde yapın.

Vişne Meyve Kurutucusunda Nasıl Kurur?

Eğer meyve veya sebze kurutucunuz varsa, vişneleri daha kolay bir şekilde kurutabilirsiniz.

Kurutucuyu uygun şekilde ayarladıktan sonra yıkanmış ve temizlenmiş vişneleri kurutucuya yerleştirin.

Kurutma süresini kısaltmak için, vişneleri ikiye bölebilirsiniz.

Vişne kurusunu cam kavanoza alıp kapağını kapatarak serin bir yerde, uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Vişne Kurusu Nasıl Kullanılır?

Vişne kurusunu sade bir şekilde tüketebilir veya brownie, tart, kek, cheesecake, kurabiye, reçel, hoşaf, smoothie ve muffin gibi tariflerde kullanabilirsiniz. Ayrıca tatlının içinde değil, üzerinde kullanarak süsleme aracı olarak da kullanmak mümkündür. Vişne kurusuyla nefis bitki çayları hazırlayabilir veya kompostoları tatlandırabilirsiniz.

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