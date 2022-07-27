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Kadın - Aile Vişne kompostosu tarifi nasıl yapılır? En pratik yöntemle dondurulmuş vişne hoşafı tarifi
Kadın - Aile

Vişne kompostosu tarifi nasıl yapılır? En pratik yöntemle dondurulmuş vişne hoşafı tarifi

Vişneli komposto sıcak yaz günleri için en sağlıklı kurtarıcınız olacak. Pilavın en yakın arkadaşı kompostonun her çeşidi yapılmaktadır ancak vişnelisi çocuklar dahil herkes tarafından daha çok sevilmektedir. Vişne kompostosu tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-07-27 18:30:00 - 2022-07-27 18:34:44
Vişne kompostosu tarifi nasıl yapılır? En pratik yöntemle dondurulmuş vişne hoşafı tarifi

Dondurulmuş vişnelerle de yapabileceğiniz kompostonuzun suyunu çocuklarınıza meyve suyu olarak da içirebilirsiniz. Vişneli komposto nasıl yapılır? merak ediyorsanız tarifime bakabilir ve sizlerde kendi evlerinizde yapabilirsiniz.

Vişne Kompostosu Tarifi İçin Malzemeler

2 kg vişne
3 lt su
3 su bardağı şeker

Vişne Kompostosu Tarifi Nasıl Yapılır?

Vişneleri sap ve yapraklardan arındıralım. Güzelce yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkartalım. Vişneleri çekirdek çıkarma aparatı ile çıkartabileceğiniz gibi pipet ya da çatal iğne ile de kolaylıkla çıkartabilirsiniz.
Ardından vişneleri tencereye alalım, üzerine suyu ilave ederek karıştıralım ve ocağı yakalım.
Vişneler kaynamaya başladıktan 15 dk. sonra şekeri ilave ederek karıştıralım.
15 dakika daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak, bekletmeden kavanozlara dolduralım. Ben yarım litrelik kavanozlarla adet vişne kompostosu elde ettim.
Kavanozların ağız kısmını silerek kullanılmamış yeni kapaklar ile sıkıca kapatalım. Kapaklar eski olduğunda hava alıp bozulabiliyor.
Vişne kompostomuzu güneş almayan serin bir yerde muhafaza ederek dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. 

Vişne Kompostosu Tarifinin Püf Noktası

Taze vişne kullanacaksanız çekirdeklerini çıkarmayın, dondurulmuş vişne kullanacaksanız buzunu çözdürmeden direkt olarak şerbet karışımına ekleyebilirsiniz. Dağılmaması için vişneleri çok fazla kaynatmamaya dikkat edin, kompostoyu kısık ateşte pişirin.

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Vişne Hoşafı Tarifi İçin Malzemeler

1 litre su
Yarım kilo vişne
1 bardak şeker
3 karanfil

Vişne Hoşafı Tarifi Nasıl Yapılır?

Vişneleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarıp şekeri ekle ve suyunu karanfili ekle ocağa alın. Kaynayana kadar bekleyin. Vişneler yumuşayana kadar ve rengini bırakana kadar kaynatın. Sonra ılıtıp dolaba kaldırın soğuyunca servis edin.

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