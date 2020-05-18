Virüse karşı riskli gruba kuzu eti önerisi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Koronavirüs salgını ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan kırmızı ete talep artarken, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik salgınının riskli grubunda yer alan 60-65 yaş aralığındaki kişilerde görülen B12 vitamini eksikliğinin kuzu eti ile aşılabileceğini söyledi. Nisan 2020 fiyatlarıyla kuzunun toptan satış fiyatının 41 lira olduğunu hatırlatan Çelik, bu fiyatın geçen aya göre daha düşük olduğnu belirterek şunları söyledi: “Kuzu ve oğlaklar Anadolu coğrafyasındaki meralarda besin değeri yüksek şifalı otlar ile beslenmektedir. Kuzu eti virüs günlerinde daha önemli hale gelen bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızda oluşan B12 vitamin eksikliğini giderir.