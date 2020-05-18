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Virüse karşı riskli gruba kuzu eti önerisi

Koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hayati önem taşırken, buna katkı sağlaması adına da salgın grubunda yer alan 60-65 yaş aralığındaki kişilere, B12 vitamini içerdiği gerekçesiyle kuzu eti yemeleri önerildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:51:00 - 2020-05-18 13:52:30
Virüse karşı riskli gruba kuzu eti önerisi

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Koronavirüs salgını ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan kırmızı ete talep artarken, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik salgınının riskli grubunda yer alan 60-65 yaş aralığındaki kişilerde görülen B12 vitamini eksikliğinin kuzu eti ile aşılabileceğini söyledi. Nisan 2020 fiyatlarıyla kuzunun toptan satış fiyatının 41 lira olduğunu hatırlatan Çelik, bu fiyatın geçen aya göre daha düşük olduğnu belirterek şunları söyledi: “Kuzu ve oğlaklar Anadolu coğrafyasındaki meralarda besin değeri yüksek şifalı otlar ile beslenmektedir. Kuzu eti virüs günlerinde daha önemli hale gelen bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızda oluşan B12 vitamin eksikliğini giderir.

Yeni Akit Gazetesi

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