Virüs önlemlerine uymayanlar herkesi rahatsız etti

Göksel Çağlav

Türkiye’de başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, salgının bir an önce durması ve ölümlerin önlenmesi için cansiperane mücadeleye devam ediyor. Yeni vaka ve ölüm oranlarının azalması, yavaş yavaş normalleşmenin de önünü açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da oranların düşmeye devam etmesi durumunda yeni normalleşme sürecinin önü tamamen açılacak. Bunların başında gerekli tedbirlerin alınması koşulu ile kafeler, lokantalar, pastanelerin oturma bölümleri gibi alanlarda uygulanan kısıtlamaların kaldırılması geliyor.

Normalleşmenin önüne geçiyorlar

Ancak son günlerde bazı fırın, market ve manavlarda ortaya çıkan tedbirlere uymayan insanların görüntüleri, evde kal çağrılarına rağmen hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sokaklarda gezen insan kalabalıkları, tartışma konusu oldu. Esnaf ve çalışanlar evlerine ekmek götürebilmek için hayatın bir an önce normalleşmesini beklerken gösterilen toleransı zafiyete çevirmeye çalışanlar, normalleşme sürecinin de önüne geçiyor.

Sevdikleriniz için önlemlere uyun!

İnsanların kendi önlemlerini alması gerektiğini, hastalığın kendisine bulaşmamasını hiç olmazsa en sevdiği yakınlarına bulaştırmamak için önlem alması gerektiğini söyleyen Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “Her gün yapılan uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarını uygulamadan bu tedbirleri suiistimal eden, hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sokaklara, marketlere, fırınlara manavlara AVM’lere koşarak kalabalık oluşturan insanların görüntüleri herkesi rahatsız etti.

Sokak yasağı anlamını kaybeder

Bunu yapanlar gerçekten evine ekmek götürebilmek için mecburi çalışan vatandaşların hayatını da tehlikeye attı. Kapalı alanı olan bir market, bir kasap, bir kuruyemişçiye sosyal mesafeyi bozmadan gidebilmeyi öğrenmemiz gerek. Ayrıca alacağımız gıdalar dışındaki hiçbir şeye dokunmamayı da maskeyi evde unutmamayı da öğrenmeliyiz. Bunlara dikkat edilmediği sürece sokağa çıkma yasaklarının bir anlamı yoktur. Bu tarz davranışları toleransları zaafiyete çevirir” uyarılarında bulundu.

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu “Toleransları zafiyete çevirmeyin” uyarısı yaptı.

Sokaklar çocuk sesiyle şenlendi

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, istisna uygulanmasıyla dün 11.00-15,00 saatleri arasında ikinci kez sokağa çıktı. Patenleri, kaykayları, topları ve bisikletlerini yanlarına alan çocuklar oyun alanlarını, parkları, sokak ve sahilleri doldurdu. Güneşli havanın tadını çıkaran çocukların neşeli sesleri şehirleri ve sokakları şenlendirirken, çocukların ve ebeveynlerinin maske kuralına ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri sevindirdi. Yorulana kadar oynayan çocuklar sürelerinin bitimine yakın evlerinin yolunu tuttu.